Covid, Fauci: "In Europa il 95% in lockdown, negli Usa no"

Foto AFP

In Europa il lockdown è stato attuato in maniera più efficace rispetto agli Stati Uniti e per questo motivo i Paesi del Vecchio Continente sarebbero riusciti a contenere meglio la diffusione del virus. E' il pensiero espresso dal virologo Anthony Fauci in risposta a chi, durante un'audizione davanti al Congresso, gli chiedeva il motivo del boom dei contagi da Coronavirus negli Usa.

Secondo Fauci, direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, il lockdown in Europa quando la pandemia era all'apice avrebbe riguardato il 95% delle attività. Negli Stati Uniti, invece, circa "il 50%" e non in maniera omogenea.

"Ci sono stati che lo hanno fatto molto bene e altri che non lo hanno fatto", ha rimarcato l'esperto americano. "Dobbiamo fare tutto il possibile per riportarlo alla base e tenerlo lì, facendo le cose di cui abbiamo parlato in maniera coerente. Se lo faremo, potremo vederlo sotto controllo. Altrimenti, non è possibile fare una previsione su quanto a lungo durerà".