Covid, in Messico oltre 7mila casi in 24 ore

Afp

Sono 46mila le persone che hanno perso la vita per complicanze legate al coronavirus in Messico, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati più di settemila nuovi casi. Lo rende noto il direttore di Epidemiologia del Messico José Luis Alomia, riferendo di 7.730 nuovi casi e 639 morti in più rispetto a ieri e aggiornando a 416.179 il totale delle persone contagiate e a 46mila il numero delle vittime.

Intanto le autorità fanno sapere che il Messico parteciperà alla terza fase del protocollo per lo sviluppo di un vaccino anti Covid-19 messo a punto dalla casa farmaceutica Sanofi-Pasteur.