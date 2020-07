Deputato tunisino: "Prima di minacciare blocco, Di Maio pensi a accordi"

Sami Ben Abdelaali

(di Elvira Terranova) - "Il ministro degli Esteri Di Maio prima di minacciare il blocco dei fondi per la Tunisia dovrebbe pensare ai rapporti storici che ci sono tra l'Italia e la Tunisia e nello stesso tempo dovrebbe prima vedere prima cosa prevedono gli accordi presi in passato tra i due paesi". A parlare, in una intervista esclusiva all'Adnkronos, è Sami Ben Abdelaali, deputato tunisino ma che vive tra Palermo e Tunisi.

Il deputato tunisino si dice "molto dispiaciuto" per le dichiarazioni rese oggi dal capo della Farnesina che chiede "di sospendere lo stanziamento di 6,5 milioni di euro" per la Tunisia "in attesa di un piano integrato più ampio proposto dalla viceministra del Re" e di "un risvolto nella collaborazione che abbiamo chiesto alle autorità tunisine in materia migratoria". Di Maio ha chiesto al comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo della Farnesina di rimandare la discussione sullo stanziamento di fondi della cooperazione in favore di Tunisi.

"La collaborazione e la cooperazione tra due paesi è come il matrimonio - dice ancora Sami Ben Abdelaali -nella buona e nella cattiva sorte. Quando ci sono disagi in un paese bisogna intervenire con il dialogo e non minacciando di bloccare i fondi. Non è questa la condizione ottimale per i nostri rapporti". "Io sono davvero dispiaciuto per le parole espresse dal ministro Di Maio che non traducono i rapporti storici di cooperazione tra l'Italia e la Tunisia- dice ancora il politico sposato con una donna italiana- L'Italia ovviamente prima di pretendere che la Tunisia mantenga suoi impegni e i suoi accordi dovrebbe anche mantenere gli impegni presi nel 2011 nell'accordo tra governo italiano e governo tunisino. Perché dal 2017 l'Italia ha bloccato gli aiuti previsti nell'accordo, per l'acquisto di strumenti e tecnologici e per controllare le coste tunisine". "Addirittura ci sono oltre 30 milioni che dovrebbe pagare l'Italia nella tranche 2020-2022 e solo dal 2017 risultano 3 milioni di euro non pagati".

Perché, come ricorda il deputato tunisino, "per controllare le coste tunisine ci vogliono uomini e mezzi e l'Italia non ha mantenuto i suoi impegni dal 2017. In più le condizioni climatiche ottimali hanno incoraggiato le persone a tornare in Italia, oppure persone rimpatriate o cittadini che hanno perso il lavoro. C'è un disagio sociale che ha fatto sì che la gente cerchi altre soluzioni".

Il deputato tunisino poi parla della nuova rotta tunisina verso l'Italia. Nei giorni scorsi il Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio in una intervista all'Adnkronos aveva lanciato l'allarme sui flussi tunisini e aveva parlato di un "serio problema di ordine pubblico". "Il problema - dice Sami Ben Abdelaali -è che oggi c'è un governo ad interim e l'ambasciatore italiano a Tunisi sta facendo grandi sforzi per dialogare con le autorità competenti per affrontare questo flusso migratorio. Voglio anche ricordare che nei giorni scorsi la ministra dell'Interno Lamorgese è volata a Tunisi". "C'è un disagio sociale notevole, dovuto al coronavirus e alla disoccupazione che aumenta giornalmente - spiega ancora il politico - Per noi l'Italia è il nostro primo partner commerciale e non vogliamo perdere i rapporti con questo paese".

Ma qual è la soluzione? "Rafforzare i controlli, ma prima di arrivare in Italia - dice - oggi controllare dalla Tunisia è complicato, bisogna controllare al confine delle acque internazionali. Bisogna aumentare la sicurezza e superare questa fase finché non nasca il nuovo governo con cui poi avviare delle interlocuzioni. E bisogna anche intervenire con aiuti concreti sui giovani, ad esempio, per bloccare l'immigrazione verso l'Italia, anche attraverso l'aiuto l'Unione europea".

Sulla convocazione di Di Maio dell'ambasciatore tunisino per accelerare i rimpatri, il deputato dice: "Per il numero dei rimpatri l'accordo già c'è, bisogna intervenire con il governo. Appena intorno al 20 agosto si farà il nuovo governo si può provare a trovare delle soluzioni. Ma nel frattempo bisogna avviare i canali diplomatici". Per ci tiene a sottolineare: "I numeri dei flussi migratori di oggi non sono eccezionali, ricordo che in passato erano molto più alti".