Germania dichiara Catalogna, Aragona e Navarra 'zone a rischio' per Covid

(Afp)

La Germania ha dichiarato la Catalogna, Aragona e Navarra come zone a rischio per il coronavirus. Lo ha reso noto oggi l'istituto Robert Koch, l'agenzia federale tedesca incaricata del controllo delle malattie infettive. Questo significa che le persone che entrano in Germania da queste regioni spagnole potranno essere sottoposte a quarantena per ordine delle autorità competenti dei diversi lander tedeschi, è stato precisato dall'istituto.

Il ministero degli Esteri tedesco martedì aveva già sconsigliato i viaggi non essenziali in queste tre regioni spagnole in cui si registra un aumento dei contagi. La stessa misura è stata adottata la settimana scorsa dalla Francia, mentre il Regno Unito ha sconsigliato i viaggi non essenziali in tutta la Spagna imponendo la quarantena a chi rientra dal Paese europeo.