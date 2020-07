Migranti, premier Tunisia: "Massimo sforzo per fermare i barconi"

(Fotogramma)

''L'immigrazione illegale verrà contrastata, sia per quanto riguarda quelli che arrivano in Tunisia, sia in merito a chi vuole partire verso i Paesi europei sui barconi della morte''. Lo ha affermato il premier tunisino incaricato Hichem Mechichi interpellato dal'agenzia di stampa ufficiale tunisina (Tap).

''In questo momento è necessario compiere tutti gli sforzi necessari, nella speranza che ogni tunisino possa trovare un'opportunità nel suo Paese in modo da non dover salire sui barconi della morte'', ha ribadito Mechichi.