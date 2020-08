Berlino, protesta contro le restrizioni anti-Covid

(Afp)

La polizia è intervenuta a Berlino per disperdere la manifestazione di protesta contro le restrizioni, imposte per contenere il contagio da coronavirus, dopo aver verificato che gli organizzatori non sono in grado di far rispettare le distanze e le misure di sicurezza. Lo ha riferito un portavoce della polizia all'agenzia Dpa. Alla manifestazione erano presenti circa 15mila persone. Pochi tra i partecipanti indossano le mascherine o rispettano le norme di distanziamento, ha riferito il portavoce della polizia.

"Oggi a Berlino chiedono di essere liberi dalle mascherine. Un'idea di libertà che non fa ridere. Fa paura" twitta il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, in riferimento alle proteste nella capitale tedesca.