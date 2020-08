Coronavirus, in Florida oltre 9.500 casi

(Foto Afp)

In Florida nelle ultime 24 ore sono stati registrati 9.591 nuovi casi di coronavirus e 179 decessi. Lo ha reso noto il dipartimento della Sanità dello stato americano, mentre la Cnn sottolinea che si tratta del quinto giorno consecutivo in cui in Florida sono stati registrati oltre 9mila nuovi contagi. In totale, nello stato si contano 480.028 casi e 7.022 morti.