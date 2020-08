Coronavirus, in Germania 955 nuovi casi e 7 morti in 24 ore

(Afp)

In Germania sono stati registrati 955 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore. Lo rende noto il Robert Koch Institute, l'agenzia incaricata dal governo di Berlino di monitorare l'andamento della pandemia nel Paese. Viene così aggiornato a 209.653 il totale dei contagi, mentre sale a 9.148 il numero delle persone che hanno perso la vita per complicanze legate all'infezione, sette in più rispetto a ieri.

"Chiunque metta deliberatamente in pericolo gli altri deve aspettarsi che ciò abbia gravi conseguenze per lui" ha dichiarato in un'intervista il ministro dell'Economia tedesco, Peter Altmaier, auspicando sanzioni più severe per chi non rispetta le misure anti-coronavirus.

"Non dobbiamo mettere a repentaglio il recupero che è appena iniziato accettando un ulteriore aumento delle infezioni", ha aggiunto il ministro, secondo il quale la maggioranza della popolazione continua ad agire responsabilmente.

"Ciò che stiamo vivendo attualmente in termini di aumento del rischio è essenzialmente dovuto alla condotta talvolta irresponsabile di un numero molto limitato di persone", ha proseguito Altmaier. "Dobbiamo prevenire ciò in modo più efficace di prima e agire nei casi in cui vi siano infezioni e focolai: ciò include multe e sanzioni se si tratta di dolo o colpa grave", ha concluso.

Intanto, potranno gratuitamente sottoporsi al tampone per il Covid-19 i vacanzieri che rientrano in Germania da soggiorni trascorsi all'estero. L'iniziativa prenderà il via oggi, come precisato dal ministro della Salute, Jens Spahn.

I test potranno essere eseguiti negli aeroporti, ma anche negli ambulatori medici su tutti i viaggiatori senza sintomi compatibili con quelli del coronavirus ed entro 72 ore dal loro rientro in Germania.