Trump: "Metteremo al bando TikTok"

"Per quanto riguarda TikTok, lo vieteremo negli Stati Uniti" e già nelle prossime ore "firmerò" il decreto. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ai giornalisti sull'Air Force One, secondo quanto riferito dai media americani. Il social media cinese è finito nel mirino della Casa Bianca nell'ambito del braccio di ferro diplomatico con Pechino perché rappresenterebbe una minaccia per la sicurezza.