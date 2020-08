Musk: "Gli alieni hanno costruito le piramidi". E l'Egitto si arrabbia

(Afp)

''Gli alieni hanno costruito le piramidi". Elon Musk twitta e l'Egitto si arrabbia. Il magnate americano ha acceso la miccia con un cinguettio in cui ha espresso una certezza: "Gli alieni hanno costruito le piramidi, ovviamente". Apriti cielo. Il messaggio, rituittato oltre 80mila volte e apprezzato da più di mezzo milione di utenti, ha provocato la reazione delle autorità egiziane. In particolare, è arrivata la replica di Rania A. Al Meshat, ministra per la Cooperazione internazionale. "Seguo il suo lavoro con molta ammirazione", ha scritto, invitando Musk a visitare i siti archeologici per prendere direttamente visione della realtà: "L'aspettiamo". Musk, in una serie di tweet successivi, ha corretto progressivamente il tiro. E' partito da un ammiccante "Ramsete II era" un alieno, passando per "la Grande Piramide è stata la struttura più alta realizzata dagli uomini per 3800 anni. Tremila e ottocento anni", per arrivare a condividere il link di un articolo della Bbc: "Questo articolo della Bbc spiega come è stata costruita".