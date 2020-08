Rientrata la SpaceX, 'splashdown' nel Golfo del Messico

(Fotogramma)

La Spacec X Dragon è rientrata sulla Terra. Alle 2:48 ora locale è avvenuto lo 'splashdown', l'ammaraggio della capsula all'interno della quale si trovano i due astronauti americani Robert Behnken e Douglas Hurley. Lo splashdown è avvenuto nel Golfo del Messico, al largo di Pensacolam, in Florida. La SpaceX è il primo veicolo spaziale costruito da un'azienda privata (la SpaceX di Elon Musk, il fondatore di Tesla) ad essersi agganciato alla Stazione Spaziale, a fine maggio. La capsula con Behnken e Hurley ha fermato la sua corsa in mare ed è la prima volta che questo è accaduto in 45 anni: l'ultima volta era stato nel 1975, durante la missione Apollo-Soyuz realizzata da Usa e Urss. SpaceX Dragon si è sganciata dalla Stazione spaziale internazionale a un'altezza di circa 430 chilometri sopra Johannesburg, in Sud Africa.

"Gli astronauti hanno completato il loro primo splashdown in 45 anni, sono molto contento" twitta il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. "Grande il rientro sulla terra degli astronauti della Nasa dopo una missione riuscita di due mesi. Grazie a tutti".