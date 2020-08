Coronavirus, positivo il premier del Kosovo

Foto AFP

Il primo ministro del Kosovo Avdullah Hoti è risultato positivo al test per il coronavirus e resterà in isolamento per due settimane. Lo ha scritto lui stesso su Facebook, dicendo di aver ''effettuato il test per il Covid-19 ed è risultato positivo''. Durante la quarantena, lavorerà da casa. ''Non ho sintomi (della malattia, ndr), ad eccezione di una lieve tosse secca'', ha dichiarato Hoti, che ha assunto l'incarico a inizio giugno.

Il governo di Hoti è stato accusato di non aver fatto abbastanza per limitare la diffusione del coronavirus. In Kosovo, dove vivono 1,8 milioni di abitanti, sono finora stati registrati circa novemila casi e 249 morti.