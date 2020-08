Covid, in Francia oltre 1000 nuovi casi nel weekend

Afp

Il Coronavirus continua a circolare in Francia, dove 29 persone sono morte negli ultimi tre giorni per il Covid-19. I casi emersi nel fine settimana sono stati 3376, 556 dei quali in 24 ore, per una media di 1125 nuovi casi al giorno in tre giorni. Ad annunciarlo è stata la direzione generale della Sanità del paese. I focolai attivi sul territorio francese sono 289, 5 dei quali emersi nelle ultime 24 ore.