Covid, ondata di contagi a Melbourne: coprifuoco per 6 settimane

(Afp)

Nuove misure restrittive sono state annunciate a Melbourne, teatro di una seconda ondata di contagi, dove è stata ordinata la chiusura di negozi, bar, alberghi e attività manifatturiere a partire da mercoledì e per le successive sei settimane. Il premier dello stato di Victoria, del quale Melbourne è la capitale, Daniel Andrews, ha inoltre ordinato di privilegiare il telelavoro in tutte le attività in cui questo è possibile. Rimarranno aperti solo gli esercizi commerciali essenziali, come supermercati, farmacie e distributori di benzina, oltre agli uffici postali.

Melbourne è la seconda città più popolosa d'Australia e a partire da giugno è stata colpita da una nuova ondata di contagi. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 13 nuovi decessi, portando il totale nello stato di Victoria a 136 vittime (221 a livello nazionale), con 429 nuovi contagi.

Domenica è stato annunciato lo stato di disastro e un coprifuoco di sei settimane per gli abitanti della città, dalle 20 alle 5, con multe di oltre 1.650 dollari australiani per i trasgressori. Sono inoltre state vietate tutte le attività ricreative ed imposto l'uso delle mascherine.