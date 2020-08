A Berlino graduale ripartenza dell'industria del sesso

(Fotogramma)

La città di Berlino ha autorizzato una graduale ripartenza dell'industria del sesso, bloccata da metà marzo per contenere il contagio del Covid-19. Dopo un voto del parlamento regionale, le autorità sanitarie della capitale tedesca hanno dato oggi un primo via libera a partire da sabato.

Tuttavia i clienti dovranno aspettare fino al primo settembre per i rapporti sessuali a pagamento, che saranno possibili solo a partire da quella data sulla base di rigide regole igieniche.

Le autorità sanitarie hanno precisato che la decisione è stata presa valutando la situazione sanitaria, ma anche per evitare che le lavoratrici del settore, di fronte alle difficoltà economiche, riprendano ad operare "in segreto in condizioni rischiose per la loro salute".