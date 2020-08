Coronavirus, in Olanda contagi raddoppiati in una settimana

(Afp)

I contagi di Covid-19 in Olanda sono quasi raddoppiati in una settimana. Secondo i dati pubblicati oggi dalle autorità sanitarie, la settimana scorsa vi sono stati 2.588 nuovi contagi, ben 1.259 in più della settimana precedente quando le infezioni erano state 1.329. Al momento vi sono 242 cluster attivi nel paese e il maggior numero di contagi si riscontra nelle regioni di Rotterdam-Rijnmond, Amsterdam, Brabante occidentale e dell'Aja, riferiscono i media. Negli ultimi sette giorni sono state ricoverate 44 persone, mentre la settimana precedente erano 21. Intanto le amministrazioni di Amsterdam e Rotterdam hanno deciso l'obbligo della mascherina nei luoghi affollati a partire da domani.