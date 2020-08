Coronavirus, Trump: "I patrioti indossano la mascherina"

Foto AFP

"I patrioti indossano la mascherina". Dopo aver rifiutato per settimane di usarla, il presidente statunitense Donald Trump esorta adesso i suoi sostenitori a indossare la mascherina per contrastare la diffusione del coronavirus. In una email mandata dalla sua campagna e firmata da lui si legge: "Siamo in questa situazione tutti insieme. So che c'è stata un po' di confusione sull'uso delle mascherine, penso che è qualcosa che dovremmo tutti cercare di fare quando non siamo in grado di mantenere il distanziamento sociale".

"Non mi piace indossarle - ammette ancora Trump nella mail, nel cui oggetto è scritto 'I patrioti indossano la mascherina' -. Le mascherine possono essere buone, possono essere solo ok e possono essere grandi. Possono forse aiutarci a ritornare al nostro modo di vivere americano che molti di noi giustamente amavano prima che fossimo colpiti in modo così terribile dal virus cinese". Il presidente continua sostenendo che "non abbiamo nulla da perdere, anzi tutto da guadagnare, compreso il prossimo capitolo nel futuro del nostro Paese", così tenendo "aperto tutto, che siano le scuole o le attività".

Infine, Trump ricorda di aver di recente twittato che "molti considerano indossare la mascherina un atto patriottico e non c'è nessuno più patriottico di me".