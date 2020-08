Covid e dati Usa, scontro Trump-giornalista

Afp

Vivace botta e risposta tra Donald Trump e Jonathan Swan, corrispondente dalla Casa Bianca di Axios, nel corso di un'intervista video, trasmessa da Hbo. Affrontando la questione del record di morti da coronavirus registrato negli Usa, Swan ricorda al presidente che "i morti stanno salendo di nuovo, mille al giorno". Trump, mostrando delle tabelle, replica: "Siamo più bassi del mondo, più bassi dell'Europa".

Il giornalista rimane spiazzato, poi osservando le tabelle replica a sua volta: "Lei parla di morti in proporzione ai contagi, io di morti in proporzione alla popolazione. E' qui che gli Usa stanno messi veramente male". Trump non ci sta e insiste: "Devi calcolare in base ai contagi". Il battibecco va avanti per un po', col presidente Usa che ripete la sua tesi: "Abbiamo fatto più test di qualsiasi altro paese nel mondo. Quasi 55-60 milioni di test. Siccome facciamo così tanti test, mettiamo in luce i casi. Altri paesi non fanno così tanti test e non rilevano i casi".