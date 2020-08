Covid, in Russia oltre 860mila casi accertati

Afp

La Russia ha superato nelle ultime ore la soglia degli 860mila casi di coronavirus accertati dopo aver registrato altri 5mila nuovi positivi in un giorno. "Nelle ultime 24 ore in Russia sono stati confermati 5.159 nuovi casi di Covid-19 in 83 regioni" per un totale di 861.423 persone contagiate sull'insieme del territorio russo", ha segnalato l'organismo governativo incaricato di gestire la risposta al Coronavirus, citato da Sputnik. Nel corso delle ultime 24 ore si sono inoltre verificati 144 casi letali, per un totale di 14.351 i morti.