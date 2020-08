Beirut, feriti nell'ambasciata tedesca: "Non escluse altre vittime"

(Afp)

Alcuni dipendenti dell'ambasciata tedesca a Beirut sono rimasti feriti nelle devastanti esplosioni che hanno scosso ieri il porto della capitale libanese. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri di Berlino, secondo cui "ci sono stati dei feriti tra il personale dell'ambasciata". "Tenuto conto dei danni considerevoli nella zona urbana di Beirut - ha sottolineato - non possiamo escludere per ora che altri cittadini tedeschi possano essere tra i morti ed i feriti".

Il ministero precisa poi che la sede dell'ambasciata, che si trova non lontano dal porto, è stata danneggiata, ma "la gravità dei danni non è ancora stata valutata". La cancelliera Angela Merkel, attraverso la sua portavoce Ulrike Demmer, si è detta "sconvolta" per l'incidente di ieri e ha assicurato "sostegno al Libano".