Beirut, Pentagono 'smentisce' Trump: "Crediamo sia stato incidente"

Le due devastanti esplosioni di ieri a Beirut potrebbero essere state provocate da un "incidente". E' quanto ha sostenuto il segretario alla Difesa americano, Mark Esper, contraddicendo quanto detto la notte scorsa da Donald Trump, che aveva parlato di "una bomba". Gli Stati Uniti "stanno ancora ottenendo informazioni su ciò che è accaduto" a Beirut, ha detto nel corso di un intervento in videoconferenza all'Aspen Forum, ma "riteniamo per lo più che si sia trattato di un incidente, come è stato riferito".