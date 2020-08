Papa: "Preghiamo per il Libano"

(Fotogramma)

di Enzo Bonaiuto

Le sorti del Libano e della sua popolazione sono al centro delle preoccupazioni di Papa Francesco, dopo le fortissime esplosioni che ieri nella capitale Beirut hanno causato oltre un centinaio di morti e migliaia di feriti.

Al termine dell'udienza generale dal palazzo Apostolico in Vaticano, il Pontefice esorta i fedeli alla preghiera; la comunità internazionale all'impegno attivo e alla solidarietà; e tutte le componenti della società libanese, da quelle politiche a quelle religiose, a compattarsi per affrontare insieme la crisi profonda che attraversa il Paese.

"Preghiamo per le vittime e per i loro familiari e preghiamo per il Libano - è l'invito del Papa - affinché con l'impegno di tutte le sue componenti sociali, politiche e religiose, possa affrontare questo momento così tragico e doloroso e, con l'aiuto della comunità internazionale, superare la grave crisi che sta attraversando".