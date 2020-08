Vice premier Spagna: "Juan Carlos non è latitante"

Foto Ipa/Fotogramma

Il re emerito Juan Carlos non è latitante, "non è scappato da nulla". Lo ha chiarito la vice premier spagnola Carmen Calvo, dopo la misteriosa quanto precipitosa partenza dalla Spagna dell'ex re, coinvolto in uno scandalo di corruzione, sottolineando come il padre di Felipe VI non sia imputato in alcun processo. Due giorni fa Juan Carlos aveva reso pubblica una lettera al figlio nella quale aveva annunciato la partenza dalla Spagna motivando la sua decisione con "la disponibilità a contribuire all'esercizio delle sue funzioni".

Ma due giorni dopo quella lettera non è ancora chiaro dove l'ex re 82enne si trovi: qualcuno dice in Portogallo, qualcuno nella Repubblica dominicana. "Io non lo so", ha risposto ai giornalisti il premier Pedro Sanchez, mentre la Casa reale continua a tacere.