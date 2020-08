Beirut, fra vittime l'architetto che ridava vita a palazzi distrutti da guerra

Afp

C'è anche l'architetto francese Jean-Marc Bonfils tra le vittime della tragedia di Beirut. Lo ha confermato nelle ultime ore il ministro francese della Cultura, Roselyne Bachelot. "Bonfils è morto nella terribile catastrofe di Beirut - ha twittato - Rendo omaggio al suo grande lavoro, come il restauro degli edifici storici distrutti dalla guerra in Libano. Francia e Libano sono uniti nel dolore per la sua morte".

Lo stilista Rani Zakhem: "Era un mio amico, non ce l'ha fatta"