India, incendio in un ospedale: morti 8 pazienti ricoverati per Covid

Immagine di repertorio (Afp)

Un incendio in un ospedale di Ahmadabad, nell'India occidentale, ha ucciso otto pazienti ricoverati per coronavirus. Secondo i resoconti dei media locali, sul luogo dell'incendio sono intervenute diverse squadre di vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme nel giro di mezz'ora. Altri 35 pazienti sono stati trasferiti in altre strutture. Le autorità hanno aperto un'indagine per stabilire le cause dell'incidente. L'India è il terzo Paese al mondo per numero di contagi, con 1.964.536 casi confermati, e 40.699 decessi accertati.