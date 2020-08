Di Maio: "Partito volo con aiuti, non lasceremo solo il popolo libanese"

(Fotogramma)

"Le immagini dell’esplosione in Libano sono da brividi. Una tragedia che ha scosso tutti, causando troppi morti e migliaia di feriti. Davanti a un fatto del genere bisogna intervenire anche per supportare concretamente un Paese colpito e ferito profondamente". Lo scrive in un post su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, annunciando che "stamattina è partito dalla dase di pronto intervento umanitario delle Nazioni Unite di Brindisi un volo umanitario diretto a Beirut - organizzato dal ministero degli Esteri, insieme al Dipartimento della Protezione Civile e al Comando Operativo del vertice Interforze - con un carico di circa 8,5 tonnellate di materiale sanitario messo a disposizione dalla Cooperazione italiana".

"Questo si aggiunge al primo volo che ha già trasportato in Libano una squadra di esperti CBRN (Chimici, Biologici, Radiologici e Nucleari) e di valutazione dei dissesti strutturali dei Vigili del Fuoco e delle Forze Armate - sottolinea Di Maio - La viceministra Emanuela Del Re sta lavorando intensamente e seguendo in prima persona tutta l’attività di cooperazione". "Il popolo libanese non verrà lasciato solo - assicura infine il ministro - Davanti a una tragedia tutti gli Stati devono reagire e dare aiuto. L’Italia è con il Libano".