Cina, un altro canadese condannato a morte per traffico droga: è il quarto

Immagine di repertorio (Foto Afp)

Un cittadino canadese è stato condannato a morte in Cina con l'accusa di traffico di droga. Il Tribunale intermedio del popolo di Foshan, nel sud del gigante asiatico, ha reso noto di aver condannato il canadese Ye Jianhui alla pena capitale per traffico e produzione di droghe.

Ye è il quarto canadese condannato alla pena di morte con accuse di traffico di droga da quando due anni fa sono esplose le tensioni tra la Cina e il Canada per l'arresto a Vancouver - su richiesta degli Usa - di Meng Wanzhou, figlia del presidente e fondatore di Huawei ed ex chief financial officer del colosso cinese delle tlc. E oggi il ministero degli Esteri di Pechino è tornato a chiedere il rilascio di Meng, parlando di quello che considera un "grave incidente politico".

Solo ieri era arrivata la notizia della condanna a Guangzhou del canadese Xu Weihong, accusato di produrre ketamina, una droga allucinogena. Altri due connazionali, Robert Lloyd Schellenberg e Fan Wei, sono stati condannati a morte lo scorso anno in due diversi casi uniti però dall'accusa di traffico di droga.

Ancora altri due canadesi, l'ex diplomatico Michael Kovrig e l'uomo d'affari Michael Spavor, sono stati arrestati alla fine del 2018 e incriminati lo scorso giugno per "spionaggio" nell'ambito di una vicenda considerata come la reazione di Pechino all'arresto nel dicembre di due anni fa di Meng Wanzhou, con l'accusa - collegata a possibili violazioni delle sanzioni americane contro l'Iran - di frode bancaria e telematica e cospirazione per commettere riciclaggio di denaro.

"La Cina chiede al Canada il rilascio immediato di Meng e che le sia consentito di tornare in Cina", ha detto stamani il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Wang Wenbin.