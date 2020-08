Covid, in Africa oltre un milione di contagi

(Afp)

Sono più di un milione le persone che hanno contratto il Covid-19 in Africa, come mostrano i dati del Centro per il controllo della malattia dell'Unione Africana. Nel dettaglio, i casi confermati sono 1.007.336, mentre sono 22.066 le persone che hanno perso la vita per complicanze legate all'infezione. ''Il corso della pandemia in Africa è decisamente inferiore rispetto a quello che avevamo previsto'', ha dichiarato il direttore regionale per l'Africa dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), Matshidiso Moeti. A maggio l'Oms aveva stimato almeno 10 milioni di contagiati in Africa entro sei mesi.

Il Paese africano maggiormente colpito è il Sudafrica, con oltre mezzo milione di casi e più di novemila morti. ''Abbiamo iniziato a vedere un calo nei contagi segnati giornalmente in Sudafrica, ma dobbiamo aspettare ancora un po' per dure 'sì, questo è un trend' positivo'', ha detto Moeti.