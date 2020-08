Covid, in Germania 1147 nuovi casi in 24 ore

Afp

La Germania ha riportato 1.147 nuovi casi di coronavirus in 24 ore, aggiornando a 214.214 il totale delle persone contagiate. Sono dati del Robert Koch Institute (Rki), l'agenzia incaricata dal governo di Berlino di monitorare l'andamento del coronavirus in Germania. Più alti, oltre 215mila, i casi in Germania secondo i dati diffusi dalla Johns Hopkins University.

E' invece salito a 9.183, otto più di ieri, il totale delle persone che hanno perso la vita per complicanze secondo l'Rki.