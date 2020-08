"Juan Carlos è ad Abu Dhabi"

(Fotogramma)

L'ex re di Spagna Juan Carlos si troverebbe ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi, ospite nell'esclusivo Emirates Palace Hotel. E' quanto riporta l'emittente Abc, affermando che Juan Carlos sarebbe arrivato negli Emirati lunedì a bordo di un jet privato e senza fare scalo. Le autorità di Abu Dhabi, così come i titolari dell'hotel, non hanno rilasciato commenti.

Secondo la ricostruzione fornite dalla Abc, un aereo privato in rotta da Parigi ad Abu Dhabi si sarebbe fermato lunedì mattina a Vigo, nella Spagna nordoccidentale, per far salire Juan Carlos, quattro sue guardie del corpo e un'altra persona. Una volta arrivato all'aeroporto di al-Bateen, ad Abu Dhabi, l'ex monarca e il suo entourage sarebbero stati trasferiti in elicottero all'Hotel Emirates Palace, di proprietà del governo di Abu Dhabi.