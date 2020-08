Libano, Aoun: "Possibile interferenza esterna su esplosione"

(Afp)

Il presidente libanese, Michel Aoun, non esclude l'ipotesi di un'interferenza esterna come causa delle esplosioni di martedì a Beirut, pur sottolineando che l'ipotesi principale resta quella di materiale mal immagazzinato.

"La causa delle esplosioni ancora non è stata determinata dato che esiste la possibilità che si sia prodotta un'interferenza esterna attraverso un missile, una bomba, o una qualsiasi altra azione", ha affermato Aoun parlando con la stampa, citato dall'emittente libanese Mtv. Il presidente ha rivelato quindi di aver chiesto al suo omologo francese Emmanuel Macron, che la Francia fornisca al Libano "le immagini aeree dell'esplosione. Se non le hanno, chiederemo ad altri Paesi per determinare se si sia trattato di un attacco esterno".

Beirut, i morti sono 154: arrestato direttore del porto

