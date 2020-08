Palloncini incendiari su Israele, raid contro obiettivi Hamas a Gaza

Immagine di repertorio (Afp)

Raid aerei israeliani hanno colpito nella notte obiettivi di Hamas nella Striscia di Gaza in risposta al lancio di palloncini incendiari contro Israele. Lo hanno confermato le forze israeliane (Idf). "Terroristi a Gaza hanno lanciato palloncini esplosivi contro Israele - si legge in un tweet delle Idf - In risposta i nostri caccia hanno colpito infrastrutture sotterranee del terrore a Gaza. Non lasceremo che Hamas terrorizzi i civili israeliani".