Covid, Fauci: "Difficile che vaccino sia efficace al 100%"

Foto AFP

Anthony Fauci è scettico sulla completa efficacia del futuro vaccino contro il Coronavirus. Il direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, consulente della Casa Bianca nella lotta alla pandemia, ne ha parlato nel corso di un webinar alla Brown University. Le possibilità che un vaccino anti-Covid sia efficace quasi al 100%, ha rilevato Fauci, "non sono grandi". "Non sappiamo ancora quale potrà essere l'efficacia. Non sappiamo se sarà del 50% o del 60%. Vorrei che fosse del 75% o più. Ma le possibilità che sia efficace al 98% non sono grandi", ha affermato. "Bisogna pensare al vaccino come a uno strumento per riuscire a far sì che la pandemia non sia più una pandemia, ma qualcosa di ben controllato", ha evidenziato l'esperto statunitense.