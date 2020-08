Gb, matrimonio bis in casa Spencer, all'altare le nipotine di lady D

(Fotogramma/Ipa)

Non c'è due senza tre. Matrimonio bis per Amelia e Kitty Spencer fascinosissime nipotine di Lady D. Sei mesi dopo l'annuncio del fidanzamento ufficiale della primogenita del IX conte Spencer, lady Kitty lo scorso gennaio, con il multimiliardario Michael Lewis, lady Amelia ha annunciato il suo matrimonio con l'agente immobiliare Greg Mallet, con tanto di post su Instagram, immortalati a Stellenbosch, in Sud Africa. Si aspetta ora che anche la giovane Eliza si decida al grande passo. In attesa che convoli ad aristocratiche nozze il più giovane della famiglia, Louis, erede del patrimonio di famiglia nel Northamptonshire, in particolare della tenuta di Althorp dove è sepolta la principessa del Galles.

E c'è chi scommette già su un doppio matrimonio nella chiesa anglicana di St. Mary, un gioiello medievale, all'interno della tenuta di Althorp, 14 mila acri di terra, dimora ancestrale e privatissima della famiglia Spencer costruita da Robert, conte di Sunderland nel 1688 con all'interno preziosi dipinti di maestri fiamminghi come Antoon van Dyck e una mostra permanente, dedicata a Diana, Principessa di Wales, ospitata nelle antiche scuderie.

Lady Amelie e lady Kitty, due sorelle allo specchio. La prima è più riservata, gelosissima del proprio privato, la seconda, mannequin per Dolce & Gabbana, ambasciatrice delle maison Bulgari, ama le luci della ribalta, è più esposta, anche ai flash dei fotografi e dei paparazzi, come lo era stata in passato la zia, lady D. Lo dimostrano i recenti scatti pubblicati su una rivista patinata che la ritraggono accanto al fidanzato, un ricco finanziere di origine inglese, in Costa Azzurra a Saint -Tropez, in località Ramatuelle, al Club 55, interamente griffata D&D.

Lady Amelia e Greg Mallet, come racconta il settimanale francese 'Point de vue', si frequentano dai banchi di scuola, quando tutta la famiglia Spencer abitava a città del capo, nel quartiere residenziale di Constantia. Dopo il divorzio dei genitori i 4 fanciulli sono rimasti con la madre, l'ex mannequin Victoria Lockwood, in Sud Africa, mentre il padre è ritornato in Inghilterra. Qualche anno dopo si è risposato con Caroline Freud e oggi è padre di altri due bambini, Edmund e Lara, nati rispettivamente nel 2003 e nel 2006. Dopo un secondo divorzio il conte Spencer si è risposato con Karen Gordon, madre della più piccola del clan, lady Charlotte Diana.

E su 'Point de vue' le parole del padre di lady Amelia. "Sono così felice per mia figlia, da 11 anni accanto al suo Greg. E' bello vederli così felici e emozionati all'idea di costruire insieme il loro futuro. Ho molto apprezzato che Greg abbia chiesto la mia benedizione prima di domandare la sua mano. E' stato molto cortese e elegante da parte sua".