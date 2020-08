"Volete 100 dollari?", la battuta del funzionario di Pechino sulle sanzioni Usa

Afp

Luo Huining, capo dell'ufficio di collegamento cinese ad Hong Kong, fa ironia sulle sanzioni annunciate dall'amministrazione americana contro Carrie Lam e altri dieci alti funzionari nella ex colonia britannica. "Essere iscritto nella lista delle sanzioni Usa significa solo che ho fatto quello che dovevo per la nazione e per Hong Kong", ha scritto Luo in una dichiarazione pubblicata sul sito dell'ufficio di collegamento. "Tale sanzione non è vana, dal momento che non possiedo beni all'estero?" chiede poi. "Potrei anche mandare 100 dollari al signor Trump per farli congelare". Le sanzioni annunciate ieri prevedono il congelamento dei beni negli Stati Uniti dei funzionari indicati e pongono severe restrizioni ad ogni transazione d'affari con loro, una reazione contro la nuova legge sulla sicurezza di Hong Kong, nel quadro delle crescenti tensioni contro la Cina.

Il governo di Hong Kong ha quindi definito le sanzioni imposte dagli Stati Uniti contro alti funzionari nella ex colonia britannica "vergognose e spregevoli". Un portavoce del governo ha accusato gli Stati Uniti di "doppio standard e ipocrisia" sulle "cosiddette "sanzioni" ed ha assicurato il pieno sostegno del governo della città alle autorità centrali nell'adozione di contromisure dirette contro gli Stati Uniti.