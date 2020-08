Aereo atterra con un minuto di ritardo, passeggeri finiscono in quarantena

Immagine di repertorio (Afp)

I 158 passeggeri che si erano imbarcati su un volo partito da Nizza per Oslo dovranno autoisolarsi in quarantena per 10 giorni: il loro aereo è infatti atterrato un minuto dopo la mezzanotte, e un minuto dopo l'entrata in vigore delle nuove norme restrittive adottate dal governo di Oslo di fronte alla nuova diffusione del virus, in virtù delle quali la Francia è stata classificata 'zona rossa'.