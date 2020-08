Caso Epstein, "Maxwell voleva reclutare Paris Hilton"

Immagine di repertorio (Fotogramma/Ipa)

Per Ghislaine Maxwell Paris Hilton sarebbe stata "perfetta" per Jeffrey Epstein e avrebbe voluto reclutarla. Come si legge sull''Independent' e sul 'New York Post' quando Maxwell vide Hilton a una festa rimase sbalordita dal suo bell'aspetto e disse a un amico che l'allora 19enne sarebbe stata "perfetta per Jeffrey".

A raccontarlo il giornalista britannico e amico di lunga data di Maxwell, Christopher Mason, nella docuserie in onda su Lifetime 'Surviving Jeffrey Epstein'.

Mason dice nella serie che Maxwell ha visto Hilton a una festa intorno al 2000.

'Oh mio Dio, chi è quella?', avrebbe detto all'amico chiedendogli se la conoscesse. 'Sì, si chiama Paris Hilton'. E Ghislaine avrebbe detto: 'Dio, sarebbe perfetta per Jeffrey. Puoi presentarci?".

Il documentario mostra una foto di Paris Hilton, Donald Trump e Maxwell a una sfilata di moda nel settembre 2000. Hilton aveva 19 anni quando è stata scattata la foto.