Covid, in Germania produttori mascherine contro governo: "Nessun rimborso"

(Afp)

Il governo tedesco si trova a dover far fronte alle richieste di rimborsi avanzate da 48 produttori di mascherine, che lamentano - secondo la Welt am Sonntag - di non essere mai stati pagati o solo parzialmente dall'esecutivo di Berlino per il materiale fornito. Il governo federale aveva emesso ordini per circa 6 miliardi di mascherine destinate a proteggere la popolazione dalla diffusione del virus. I 48 fornitori si sono rivolti alla giustizia promuovendo azioni civili presso la competente corte distrettuale di Bonn. Le richieste di rimborsi variano tra i 300mila e i 5 milioni di euro. Le prime azioni sono state avviate a maggio: due settimane fa erano già in 30 a reclamare il denaro. I primi casi dovrebbero essere giudicati a settembre.