Covid e provvedimenti anti crisi, scontro Trump-Dem

Afp

I Democratici insorgono contro il presidente Donald Trump, che in mancanza di un accordo al Congresso ha adottato provvedimenti esecutivi "incostituzionali" - accusano - per far fronte alle conseguenze economiche della pandemia e chiedono all'amministrazione di riprendere i negoziati al Congresso per i nuovi aiuti anti-crisi. Per la Speaker della Camera Nancy Pelosi le 4 direttive approvate da Trump - tre ordini esecutivi ed un memorandum - non produrranno i risultati necessari a rivitalizzare l'economia, sono provvedimenti deboli e buoni solo sulla carta. Trump ha ripristinato, riducendoli, i sussidi aggiuntivi alla disoccupazione, ha sospeso il pagamento della “payroll tax” dal primo agosto a fine anno, sospeso gli sfratti per gli affitti non pagati e il pagamento delle rate dei prestiti degli studenti universitari.