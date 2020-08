Lukashenko verso la vittoria, proteste e feriti a Minsk

Afp

Diverse persone sono state ferite a Minsk, capitale della Bielorussia, durante l'intervento della polizia in occasione della protesta organizzata contro quella che si profila come una vittoria del presidente Alexander Lukashenko alle elezioni presidenziali di questa domenica. La polizia ha utilizzato granate stordenti e ha disperso i manifestanti. Proteste anche davanti alle ambasciate della Bielorussia in Russia, Ucraina e Polonia.

Secondo gli exit poll diffusi oggi il presidente Lukashenko avrebbe ottenuto quasi l'80% dei voti (79,7%) alle presidenziali, distanziando la candidata Svetlana Tikhanovskaya, ferma al 6,8% dei voti.