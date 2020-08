Elezioni in Bielorussia, Lukashenko vince con l'80% dei voti

(Afp)

Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha vinto le elezioni presidenziali con l'80,23% delle preferenze, stando ai risultati preliminari dello spoglio delle schede. La rappresentante delle opposizioni, Svetlana Tikhanovskaya, avrebbe raccolto il 9,9 per cento dei voti. Alla chiusura delle urne, forti proteste sono scoppiate in varie città del Paese, e la polizia è intervenuta per reprimere con durezza i disordini: 50 persone sono state arrestate nella capitale, 120 nell'insieme del Paese secondo l'organizzazione per i diritti umani Viasna. Secondo il capo della commissione elettorale, Lidia Yermoshina, gli altri tre candidati alle presidenziali hanno raccolto meno del 2 per cento dei voti. L'affluenza alle urne è stata dell'84%.