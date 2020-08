Casa Bianca 'boccia' Putin: "Non sufficienti i test sul nuovo vaccino"

Afp

La Russia non ha fatto una sufficiente quantità di test sul nuovo vaccino. Ad affermarlo è stato il consigliere della Casa Bianca Kellyanne Conway. "Abbiamo sei candidati, candidati per il vaccino. Credo che ne abbiamo tre in fase 3 ossia nella fase finale, la fase dei test", ha sottolineato. "Non sembrerebbe - sulla base di queste notizie che arrivano dalla Russia - che stiano attualmente in quella fase, quella in cui si fanno i test clinici".