Coronavirus, in Germania 966 nuovi casi e 4 decessi

(Afp)

Tornano a salire i contagi in Germania a causa della pandemia di coronavirus. I dati del Robert Koch Institut parlano di 966 nuovi casi diagnosticati in 24 ore, a fronte dei 436 di ieri e dopo giorni di allarmanti bollettini con oltre mille casi. Il totale dei contagi è ormai arrivato a 217.293, mentre sono 9.201 i decessi confermati per complicanze legate al Covid-19, dopo che nelle ultime 24 ore sono state aggiunte altre quattro vittime al bilancio. In Germania sono circa 198.100 le persone guarite dopo aver contratto il virus.