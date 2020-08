Covid, ad Auckland 4 nuovi casi dopo 100 giorni: torna il lockdown

Immagine di repertorio (Afp)

Dopo la registrazione di quattro nuovi casi 'locali' di Covid-19 in 100 giorni, la premier Jacinda Ardern ha annunciato che a partire dalle 12 di mercoledì a Auckland verrà imposto un lockdown di "livello 3" fino alla mezzanotte di venerdì. Questo significa che, a parte nei settori essenziali, i lavoratori opereranno da casa in remoto. Saranno inoltre chiusi uffici e locali pubblici come bar e ristoranti e vietati gli assembramenti oltre le 100 persone in tutto il resto del Paese.

"Comportatevi come se aveste il Covid e come se le persone attorno a voi avessero il Covid", ha detto la premier secondo quanto riporta la Bbc. L'ultimo caso di trasmissione locale di coronavirus risaliva al 1 maggio. I nuovi quattro casi fanno riferimento ad un unico nucleo famigliare di Auckland, ma non si è ancora riusciti a rintracciare l'origine del contagio.

In tutto, dall'inizio della pandemia, la Nuova Zelanda ha registrato 22 decessi da coronavirus.