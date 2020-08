Joe Biden sceglie la sua vice: è Kamala Harris

Afp

"Ho il grande onore di annunciare che ho scelto Kamala Harris come mia compagna di corsa". Così il candidato democratico Joe Biden annuncia su Twitter la scelta della sua vice nella corsa alla Casa Bianca, che definisce "combattente senza paura" e "una dei migliori funzionari pubblici del Paese". Senatrice della California, 55 anni, Harris - padre giamaicano, madre indiana - è uno degli esponenti di spicco del Partito Democratico americano ed è la prima donna afroamericana a essere nominata per la vicepresidenza.

"Ai tempi in cui Kamala era procuratore generale - ha poi aggiunto Biden in un nuovo tweet -, lavorava a stretto contatto con Beau (il figlio scomparso del candidato dem, ndr.). Li ho visti sfidare le grandi banche, sollevare i lavoratori e proteggere donne e bambini dagli abusi. Ero orgoglioso allora e lo sono ora di averla come mia partner in questa campagna".

Trump: "Perfetti insieme, sbagliati per l'America"

"Joe Biden può unire il popolo americano perché ha passato la vita a combattere per noi. E come presidente, costruirà un'America all'altezza dei nostri ideali. Sono onorata di unirmi a lui come candidato vicepresidente del nostro partito e di fare quello che serve per farlo diventare il nostro comandante in capo", scrive su Twitter Kamala Harris.

"Conosco Kamala Harris da molto tempo, è più che preparata per l'incarico", questa "è una buona giornata per il nostro Paese. Adesso andiamo a vincere", commenta su Twitter l'ex presidente Usa, Barack Obama.