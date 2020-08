Bolsonaro: "Incendi in Amazzonia? Sono bugie"

(Fotogramma)

Jair Bolsonaro respinge le critiche per le sue politiche sull'ambiente, definendo una "bugia" gli incendi nei territori delle foreste amazzoniche. "Queste storie sull'Amazzonia in fiamme sono delle bugie e dobbiamo contrastarle con i dati corretti", ha detto il presidente brasiliano intervenendo ad una video conferenza con i leader degli stati amazzonici. Molte delle critiche rivolte a Bolsonaro giungono dai gruppi ambientalisti, che lo accusano di voler sacrificare le foreste per fare spazio a nuovi terreni agricoli.