Covid, accordo Usa con Moderna per 100 mln dosi vaccino

Immagine di repertorio (Afp)

Gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo del valore di 1,525 miliardi di dollari con l'azienda Moderna per l'acquisto di 100 milioni di dosi del vaccino sperimentale contro il coronavirus. Lo ha annunciato il presidente americano Donald Trump in conferenza stampa, spiegando di ''aver raggiunto un accordo con Moderna per realizzare e distribuire 100 milioni di dosi del loro vaccino. Il governo federale sarà proprietario di queste dosi del vaccino, lo compreremo''.

Sono attualmente in corso studi clinici per verificare se il vaccino sperimentale è sicuro ed efficace.

Intanto negli Usa sono stati registrati 53.029 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore. Lo ha reso noto la Johns Hopkins University, aggiornando così a 5.138.850 il totale delle persone contagiate negli Usa.

In merito alle vittime sono invece 164.480 le persone che negli Stati Uniti hanno perso la vita per complicanze legate al Covid-19, 1.110 in più rispetto al giorno precedente. Le autorità sanitarie americane hanno finora confermato di aver condotto 63,3 milioni di test.