Covid, Duterte: "Sperimenterò su di me il vaccino russo"

(Afp)

Il presidente delle Filippine, Rodrigo Duterte, si è detto disponibile a fare da "cavia" per il vaccino russo 'Sputnik V'. Lo ha annunciato il suo portavoce Harry Roque, sottolineando che il presidente - noto per alcune dichiarazioni controverse - non stava scherzando.

Duterte, secondo il portavoce, ha spiegato di avere "enorme fiducia" negli sforzi russi per fermare i contagi. "Sarò il primo a sperimentare" il vaccino, ha detto il presidente, mentre Roque ha sostenuto che a causa della sua età avanzata "può sacrificare la sua vita per il popolo filippino".

Nonostante lo scetticismo degli esperti sul vaccino, Manila ha accettato l'offerta della Russia di partecipare ai test clinici e alla produzione. Oggi è in programma un incontro tra le autorità sanitarie filippine ed i rappresentanti della 'Gemaleya', l'azienda farmaceutica che ha sviluppato il vaccino.