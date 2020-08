India, post su Maometto scatena scontri: 3 morti

(Foto Afp)

Violenti scontri si sono registrati a Bangalore, nell'India meridionale, dove circa 600 membri della comunità musulmana sono scesi in piazza per contestare un post diffuso su Facebook e considerato offensivo nei confronti del Profeta Maometto. Negli scontri avrebbero peso la vita almeno 3 civili, mentre 60 poliziotti sarebbero rimasti feriti. Inoltre la autorità hanno arrestato 110 persone per aver appiccato incendi, per attacchi a pubblico ufficiale e lancio di pietre.

Su Twitter, il commissario della polizia di Bangalore Kamal Pant ha rivolto un appello a ''collaborare con la polizia per il mantenimento della pace''. Gli agenti hanno aperto il fuoco e fatto uso di gas lacrimogeni per disperdere la folla.