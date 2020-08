Biden: "Trump ha problemi con donne forti"

(Fotogramma)

Il presidente americano Donald Trump ''ha dei problemi con le donne forti'', per cui ''non stupiscono'' i suoi attacchi a Kamala Harris, la senatrice scelta da Joe Biden come sua vice per la corsa alla Casa Bianca. Lo ha dichiarato lo stesso Biden in un discorso tenuto in una palestra del liceo del Delaware, per la sua prima uscita pubblica con Harris.

"Questa mattina, in tutta la nazione, quando le bambine si sono svegliate forse si sono viste per la prima volta in un modo nuovo. Loro che spesso si sentono trascurate e sottovalutate nelle loro comunità, compresa quella nera. Oggi possono immaginarsi come presidenti e vicepresidenti", ha detto Biden.